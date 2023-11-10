Diyarbakır'da 280 kilo esrar, 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 280 kilogram esrar ve 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Abalı Mahallesi kırsalında yürütülen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 19 ayrı noktada 276 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ile 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu muhafaza altına alındı, kenevir bitkisi ise bir kök numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.