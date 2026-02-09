BIST 13.762
DOLAR 43,59
EURO 51,82
ALTIN 7.035,60
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Asrın İnşası Güçlü Türkiye Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Panel de konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Özgür Özel'e çok sert tepki gösterdi. '455 bin konutun teslim edildiğini söyleyen Murat Kurum Özgür Özel'e, 'Çöp kutusu göndermekle övünmedik' dedi.

İletişim Başkanlığımızın düzenlediği programda sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi 3 yıl önce büyük bir sessizliğe uyandık. Son bin yılın belki de en ağır felaketiydi. 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

