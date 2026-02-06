BIST 13.526
MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremlerine ilişkin video paylaşımı yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı ordumuz, her zaman olduğu gibi o zor günde de tüm gücüyle milletimizin yardımına koştu. 6 Şubat asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletinin yanında olmak için süratle bölgeye intikal etti. O acı sabahta şehirler sessizliğe gömülürken umut arayan gözlerin yanında ilk belirenlerden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, yaralıları tahliye etmek ve barınma-lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kara, deniz ve hava unsurları seferber edildi. Kutsal üniforma, o gün bir görevden fazlasıydı ve bir milletin birbirine tutunan eli oldu."

Paylaşımda, 6 Şubat'ta Mehmetçiğin arama kurtarma faaliyetine ilişkin görüntüler ve kurtarılan vatandaşların duygu ve düşünceleri de yer aldı.

