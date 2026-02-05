BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,49
ALTIN 6.819,65
MEDYA

Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"

Gazeteci Nagehan Alçı, Hadi Özışık’ın programında Youtube’a başlama kararını ve sahaya dönüş nedenlerini anlattı. Konvansiyonel medyada uzun yıllar görev yaptığını belirten Alçı, artık yorumun ötesine geçerek haber üretmek istediğini söyledi. Afganistan’dan Libya’ya birçok zorlu bölgede çalıştığını hatırlatan deneyimli gazeteci, “Muhabir olarak yaşadığımı hissediyorum” diyerek dijital medyadaki yeni hedeflerini paylaştı. Açıklamaları medya dünyasında dikkat çekti.

Gazeteci Nagehan Alçı, Hadi Özışık’ın programına konuk olarak hem YouTube’a başlama sürecini hem de sahaya dönüş motivasyonunu anlattı. Uzun yıllar konvansiyonel medyada çalıştığını belirten Alçı, dijital platformlara geç kalmış olabileceğini kabul ederken, artık merak ettiği konuların peşinden gitmek ve sahadan içerik üretmek istediğini söyledi. Gazeteciliğe fotoğrafların karanlık odada basıldığı dönemlerde başladığını hatırlatan Alçı, değişen medya düzenine rağmen muhabirlik heyecanını hiç kaybetmediğini ifade etti.

YouTube kanalını açma kararının arkasında “haber üretme” isteğinin yattığını vurgulayan Alçı, yalnızca yorum yapan değil sahaya inen bir gazetecilik anlayışını benimsediğini dile getirdi. Afganistan, Libya, Suriye ve Ukrayna gibi zorlu bölgelerde görev yaptığını hatırlatan Alçı, stüdyo programlarından çok sahada çalışmayı sevdiğini belirterek, “Muhabir olarak yaşadığımı hissediyorum” dedi. Yeni mecrada da aynı refleksle hareket edeceğini söyleyen gazeteci, dünyayı merak ettiğini ve farklı coğrafyalardan programlar yapmak istediğini kaydetti.

Programda değerlendirmelerde bulunan Hadi Özışık ise Alçı’nın sahadaki enerjisinin yeniden dikkat çektiğini ifade ederek, dijital medyada başarı için abone ve izleyici takibinin önemine değindi. Alçı ise önceliğinin rakamlar değil, kaliteli içerik üretmek olduğunu belirterek, iyi iş yapıldığında izleyicinin zaten geleceğine inandığını söyledi. Deneyimli gazetecinin dijital platformlardaki yeni dönemi, medya dünyasında da merak konusu oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun
Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz
Eleştiriler umurunda değil! Devlet Bahçeli kararlılığını ilan etti!
Eleştiriler umurunda değil! Devlet Bahçeli kararlılığını ilan etti!
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır