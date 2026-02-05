Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"

Gazeteci Nagehan Alçı, Hadi Özışık’ın programında Youtube’a başlama kararını ve sahaya dönüş nedenlerini anlattı. Konvansiyonel medyada uzun yıllar görev yaptığını belirten Alçı, artık yorumun ötesine geçerek haber üretmek istediğini söyledi. Afganistan’dan Libya’ya birçok zorlu bölgede çalıştığını hatırlatan deneyimli gazeteci, “Muhabir olarak yaşadığımı hissediyorum” diyerek dijital medyadaki yeni hedeflerini paylaştı. Açıklamaları medya dünyasında dikkat çekti.

Gazeteci Nagehan Alçı, Hadi Özışık’ın programına konuk olarak hem YouTube’a başlama sürecini hem de sahaya dönüş motivasyonunu anlattı. Uzun yıllar konvansiyonel medyada çalıştığını belirten Alçı, dijital platformlara geç kalmış olabileceğini kabul ederken, artık merak ettiği konuların peşinden gitmek ve sahadan içerik üretmek istediğini söyledi. Gazeteciliğe fotoğrafların karanlık odada basıldığı dönemlerde başladığını hatırlatan Alçı, değişen medya düzenine rağmen muhabirlik heyecanını hiç kaybetmediğini ifade etti.

YouTube kanalını açma kararının arkasında “haber üretme” isteğinin yattığını vurgulayan Alçı, yalnızca yorum yapan değil sahaya inen bir gazetecilik anlayışını benimsediğini dile getirdi. Afganistan, Libya, Suriye ve Ukrayna gibi zorlu bölgelerde görev yaptığını hatırlatan Alçı, stüdyo programlarından çok sahada çalışmayı sevdiğini belirterek, “Muhabir olarak yaşadığımı hissediyorum” dedi. Yeni mecrada da aynı refleksle hareket edeceğini söyleyen gazeteci, dünyayı merak ettiğini ve farklı coğrafyalardan programlar yapmak istediğini kaydetti.

Programda değerlendirmelerde bulunan Hadi Özışık ise Alçı’nın sahadaki enerjisinin yeniden dikkat çektiğini ifade ederek, dijital medyada başarı için abone ve izleyici takibinin önemine değindi. Alçı ise önceliğinin rakamlar değil, kaliteli içerik üretmek olduğunu belirterek, iyi iş yapıldığında izleyicinin zaten geleceğine inandığını söyledi. Deneyimli gazetecinin dijital platformlardaki yeni dönemi, medya dünyasında da merak konusu oldu.