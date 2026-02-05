BIST 13.589
Elitaş ile Burhan arasında gülümseten “Mimar Koca Murat” diyaloğu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan arasında geçen diyalog, salonda tebessüm ettirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan arasında geçen samimi diyalog, katılımcıları gülümsetti. Elitaş, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Özgür Özel’in deprem bölgesini ayağı kaldıran Mimar Koca Murat’ı takdir etmesi lazım. Çok büyük hizmetler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine araya giren Sinan Burhan, “Başkanım, Mimar Koca Murat dediğimiz…” diyerek Elitaş’ı düzeltti. Elitaş ise gülerek, “Murat Kurum ya…” yanıtını verdi.

Diyalog, salonda kısa süreli bir tebessüme neden olurken, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da sohbetin odağında yer aldı.

