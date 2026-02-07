BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
Faruk Acar’dan Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Malatya'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı sembolik hizmetleri saymasına "Şaka gibi! Utanmıyorlar da…" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle "Asrın felaketi"ni yaşadı.

Önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; Saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı.

Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Yıkılan şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşma eleştirilerin hedefi oldu. 

Hükümetin 11 ili kapsayan büyük bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte, CHP’li belediyelerin sembolik yardımlarının tek tek sayılması tepki çekti.

