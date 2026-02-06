Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin atmadığı iftira, söylemedikleri yalan kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. "86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhafelete sert sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalar yaptı.

Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buldu. Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi.

Erdoğan deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahsederken muhalefete sert sözler söyledi. Erdoğan, "Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada." dedi.