BIST 13.447
DOLAR 43,61
EURO 51,56
ALTIN 6.909,21
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin atmadığı iftira, söylemedikleri yalan kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. "86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhafelete sert sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalar yaptı.

Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buldu. Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi.

Erdoğan deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahsederken muhalefete sert sözler söyledi. Erdoğan,  "Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı
6 Şubat 2023 Türkiye'nin hafızasına kazınan büyük yıkım! Asrın felaketinin 3. yılı...
6 Şubat 2023 Türkiye'nin hafızasına kazınan büyük yıkım! Asrın felaketinin 3. yılı...
MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin videolu paylaşım
MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin videolu paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Elitaş ile Burhan arasında gülümseten “Mimar Koca Murat” diyaloğu
Elitaş ile Burhan arasında gülümseten “Mimar Koca Murat” diyaloğu
Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"
Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun
Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye özel video: Bırakın futbol konuşsun
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!
Fenerbahçe'de N’Golo Kanté transferinin perde arkası: Özışık anlattı, Erdoğan detayı gündemi sarstı!