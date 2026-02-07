BIST 13.522
CHP'li Belediye Başkanı alkollü işletmenin açılışını “Allah utandırmasın” diyerek yaptı

Kuşadası’nda bir alışveriş merkezinde hizmete giren alkollü mekanın açılış töreni, yapılan konuşmalar nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu

Kuşadası’ndaki alkollü mekan açılışında "Allah utandırmasın' sözü tartışma yarattı

İşletmeciliğini Kuşadası’nın tanınmış isimlerinden ve aynı zamanda CHP’li Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer’in yaptığı mekânın açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Günel’in sözleri gündem oldu

Yerel basında çıkan haberlere göre, açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, işletmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Günel konuşmasında, AVM içerisinde yeni işletmelerin açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, özellikle sosyal medya platformlarında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar ifadeleri esprili bir dil olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise kamusal bir görevde bulunan bir ismin bu tür söylemlerinin uygun olup olmadığını tartışmaya açtı.

