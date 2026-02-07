Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü isimlerinden, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın hayatı ve mücadelesini konu alan “Özdemir Bayraktar – Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeseli izleyiciyle buluştu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle Baykar'ın YouTube kanalında paylaşıldı.

İLK KEZ YAYIMLANAN GÖRÜNTÜLER

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dahil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyircilerle buluşacak belgesel, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu'nun yayın kütüphanelerinden de izlenebilecek.

Belgesel projesi, 3 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde geniş içerikli arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı.

Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.