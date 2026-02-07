BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
GÜNCEL

Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü isimlerinden, Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın hayatı ve mücadelesini konu alan “Özdemir Bayraktar – Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeseli izleyiciyle buluştu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle Baykar'ın YouTube kanalında paylaşıldı.

İLK KEZ YAYIMLANAN GÖRÜNTÜLER

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dahil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyircilerle buluşacak belgesel, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu'nun yayın kütüphanelerinden de izlenebilecek.

Belgesel projesi, 3 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde geniş içerikli arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı.

Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin atmadığı iftira, söylemedikleri yalan kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin atmadığı iftira, söylemedikleri yalan kalmadı
Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı
6 Şubat 2023 Türkiye'nin hafızasına kazınan büyük yıkım! Asrın felaketinin 3. yılı...
6 Şubat 2023 Türkiye'nin hafızasına kazınan büyük yıkım! Asrın felaketinin 3. yılı...
MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin videolu paylaşım
MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin videolu paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Elitaş ile Burhan arasında gülümseten “Mimar Koca Murat” diyaloğu
Elitaş ile Burhan arasında gülümseten “Mimar Koca Murat” diyaloğu
Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"
Gazeteci Nagehan Alçı’dan dikkat çeken itiraf: "Yaşadığımı hissediyorum!"
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!
Ahmedspor neden sürekli tartışmaların merkezinde? Futbol mu, kimlik tartışması mı? Hadi Özışık’tan çok sert çıkış!