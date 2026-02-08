Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kendisine yönelik küfür, hakaret ve tehdit içeren mesajlar aldığını öne sürerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, bu mesajların siyasi nezaket ve parti ahlakıyla bağdaşmadığını savunarak, bu şartlar altında görevini sağlıklı şekilde sürdüremeyeceğini ifade etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatarak, "Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden itibaren parti rozetimi çıkartarak tüm Keçiören'e şeffaf ve eşit hizmet etmeye başladım. Bu kapsamda parti ayrımı gözetmeksizin her kapıyı aşındırarak Keçiören’imize hizmet getirmeye gayret gösterdim. Son zamanlarda Keçiören’imizin belli başlı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile yapmış olduğum ziyaretlerin artmış olması ve bu ziyaretlerimin şeffaf bir şekilde sosyal medyadan halkımıza duyurmam sonrasında CHP içerisinde bazı klik ve odaklar tarafından sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlatılmıştır. Temsil ettiğim milli ve manevi değerlere mesafeli olanlar ile bu değerleri parti içi hesaplaşmalarında araçsallaştırmak isteyenler, gerçek dışı spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltma ve şahsımı parti içinde itibarsızlaştırma çabasına girişmiştir. Ancak; şahsımla ilgili iftiralar, spekülasyonlar 'Halka hizmet hakka hizmettir' anlayışı ile tarafımca umursanmamış ve 6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören'imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiştir" dedi.

'HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI GELDİ'

Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı kliklerin; bu dedikodu ve algıların dozunu artırdığını kaydeden Özarslan, "Ancak bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Ayrıca Sayın Bakan ile ilişkimiz, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olmasına rağmen; bu ziyaret sonrasında bu kliklerin sayısı ve şahsıma yönelik baskısı artmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hakim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

'TEPKİLERİNİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM'

Özarslan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Tepkim; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil; siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin 'teşekkür' etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Ancak; kardeşleri, dostları ve mesai arkadaşları olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum; biz 'Allah yolunda, millete hizmet gayesi ile vatanın birliğini bütünlüğünü koruyarak' yol yürümek için kader birliği yapmıştık. Ancak; geldiğimiz noktada; maalesef ki CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; 'Dava insanlık davasıdır'; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar; unutulmasın ki tepki gösterilmez ise bir gün kendilerine de yapılacaktır. Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.

ÖZARSLAN CNN TÜRK'E KONUŞTU

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile halkımıza hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Keçiören’in kentsel dönüşüm, heyelan sorunu, çevre problemleri var. Senelerdir buralara ilişkin akademik çalışma olmadığı için el atmak istedik. Okul arkadaşım, TOKİ’den mesai arkadaşım ile Bakan Kurum’un yanına bu sorulanları görüşmek üzere gittim. Sayın Kurum çok başarılı bir bakan, çalışkan ve dürüst. Kendisi ile onur ve gurur duyuyoruz, parti gözetimi yapmadan yardım eden biri. Biz de dedik ki, Keçiören’imizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili sıkıntıları konuştuk. TOKİ Başkanına, İller Bankasına ve kendi birimlerine yönlendirdi. Başarıya doğru gidiyorduk, ciddi çalışmalar içine girmiştik. Muhafazakâr ve ülkücü bir insanım. Mansur Başkanım ile CHP’ye geldik ve başarıya da imza attık. Biz ülke sevdalısı insanlar olarak CHP içindeki bazı klikler ve sıkıntılı tipler bizleri hedef aldılar ve kendi istikballerinin önünde görmeye başladılar. Bize devamlı saldırdılar.

"KÜFÜRLÜ MESAJLAR DURUYOR"

Anlayamadığımız bir şekilde, 'Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti’ye mi geçiyorsun' gibi bize söylemlerde bulunmaya başladılar. Biz de bunun partizanlığı olmaz, yapmayın, Keçiören bizden bunu bekliyor. Ne hükümete ne Cumhurbaşkanına ne de Kurum’a bir kötü bir açıklama yapabilirim. Biz devlet kültürü ile yetişmiş, ülkücü, milliyetçi muhafazakâr insanlarız, bizim davamız insanlık davasıdır, ötesini bilmeyiz. Ne hikmetse sanki birileri bu duruşumuzdan rahatsız oldu, bunlarla ilişki kuruyorsun, 'AK Partiye geçeceksin, MHP’ye geçeceksin' dediler. Ben de böyle bir şey yok, yapmak istediğim çalışmalara zarar verecek dememe rağmen üzerime üzerime gelindi. En sonunda yoğun bir ateş altında kaldım, sosyal medyada ve haberlerde. En son Genel Başkanım beni telefonla aradı ve 'Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım' dedi. Ben de dedim ki, benim yaptığım çalışmalar Keçiören’e ilişkin açıklamalar var, neden açıklama yapayım, bunlara öyle cevaplar ver ki sana güvenim yeniden yerine gelsin dedi ve bir de mesaj attı. Mesajında sosyal medyada dönenlere mesaj ver dedi, çıksın yalanlasın, yalanlayamaz. O mesaj duruyor ve kayıtlı. Bana kastettiğini okuyorum, ‘Başkanım şunları mahcup edecek, inancımı yenileyecek bir şeyler yap’ dedi. Sosyal medya yıkılıyor, bu da geçer dedi." ifadelerini kullandı.