Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler

Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk, okuldaki üç arkadaşı tarafından dövüldü. Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk, daha sonra diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür diletildi.

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi eklendi. Olay bu kez Çorum'da yaşandı. E.T. isimli kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.

Arkadaşlarının önünde özür dilettiler

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Zorbalığa maruz kalan E.T., durumu ailesine bildirdi. Baba M.T., durumu hemen polise bildirdi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'ne giden aile daha sonra hastaneye götürülerek darp raporu aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.