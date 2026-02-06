6 Şubat 2023 Türkiye'nin hafızasına kazınan büyük yıkım! Asrın felaketinin 3. yılı...

Türkiye, 6 Şubat gecesi "asrın felaketi" olarak adlandırılan bir kara güne uyandı. Türkiye'de 6 Şubat 2023'de meydana gelen ve 53 binden fazla vatandaşın yaşamına mal olan Kahramanmaraş depremleri son 100 yılda en çok ölüme yol açan depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Adına ''asrın felaketi'' dendi...

Dünya üzerinde her yıl toplamda büyüklü küçüklü yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor, bunların yaklaşık 100 bini hissedilirken 100 kadarı da hasara yol açıyor.

Depremler sadece maddi değil, manevi hasara da yol açarken yaşanan can kayıpları, aradan yıllar geçse de büyük bir üzüntüyle anılmaya devam ediliyor.

Türkiye'de de 6 Şubat 2023'te art arda meydana gelen 2 deprem, son 100 yılın en ölümcül depremlerinden biri olarak kaydedilirken ülkede de "asrın felaketi" olarak anılıyor.

6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, 6 Şubat gecesi "asrın felaketi" olarak adlandırılan bir kara güne uyandı.

6 Şubat 2023'te önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Depremde çevre illerde büyük hasar meydana gelirken deprem birçok çevre ülkeden de hissedildi.

Ülke daha ilk depremin şokunu atlamadan aynı gün ilk depremden 9 saat sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Depremler sonucunda Türkiye'de 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi öldü ve toplamda 138 binden fazla kişi yaralandı.