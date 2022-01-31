Kulis Haber! Erdoğan'ın Bekir Bozdağ'a ilk talimatı 'Hakyol ve Menzilciler oldu' iddiası

ABDÜLHAMİT Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından yerine Bekir Bozdağ getirildi. AK P kulislerinde Bekir Bozdağ’ın üçüncü kez Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin perde arkasında “Bakanlıktaki Hakyol ve Menzilci yapılanmanın yarattığı rahatsızlık olduğu” iddia edildi.

Abone ol

Abdülhamit Gül'ün yerine üçüncü kez Adalet Bakanlığı koltuğuna atanan Bekir Bozdağ'la ilgili kulislerde iddialar birbirini kovalıyor. Cmhuriyet'in haberine göre, AK Parti içinde uzun zamandır, görevden affını isteyen Abdulhamit Gül döneminde, “yargı içinde halen aktif görevde bulunduğu bilinen ve çoğu kez basına da yansıyan ‘FETÖ bağlantılı’ hakim ve savcılara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı ya da geç yapıldığı” iddiaları da tartışılıyordu.

AK Parti içindeki pek çok isim de başta Hakyol ve Menzilciler olmak üzere bu grubun Adalet Bakanlığı içinde “ağırlık kazandığı ve FETÖ’den boşalan kadrolara bu tarikat mensuplarının yerleştirildiği” yönünde eleştirilerde bulunuyordu. AK Parti kulislerinde Bozdağ’ın üçüncü kez göreve getirilmesinin perde gerisinde “bakanlıktaki bu yeni yapılanmadaki rahatsızlığın olduğu” belirtiliyor.

Selda Güneysu’nun kulis olarak aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bozdağ’ı göreve getirirken ilk talimatının da “Yargı içindeki bu yapılanmanın etkisini kır. Yargıda birliği sağla, aksaklıkları çöz ve ‘AK Parti yargıyı ele geçirdi’ dedirtme” olduğunun altı çiziliyor.