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Ali Babacan atla pozuyla dalga geçerken kendisi alay konusu oldu! Farkında bile değil

Ali Babacan atla pozuyla dalga geçerken kendisi alay konusu oldu! Farkında bile değil

Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın at üstünde benzin fiyatlarını eleştiren pozu Ahmet Hakan'ın diline düştü. Babacan'ın 'Beyazın beyazı Müslüman' olduğunu söyleyen Hakan, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını sekize katladığını söyledi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, at binerken fotoğraf paylaşarak benzin fiyatlarına esprili bir şekilde gönderme yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "çuvalladığını" savundu. 

Hakan, yazısının "At üstünde kuşlar gibi seken Babacan" bölümünde şunları kaydetti:

"Ali Babacan ve eşi, at üstünde poz vermişler. Ali Bey, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şunu yazmış: 'Benzin fiyatlarını görünce biz.'

İşte size... Çok şeker, çok ponçik, çok z kuşağının dilbazı olmaya çalışıp laf sokarken... Bariz bir çuvallama örneği. Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan... Bırakın ata binmeyi, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını seksen sekize katlayacağının farkında değil.

Benzin fiyatlarına gönderme yaparken... 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takılıyor ama ne kendisi farkında bunun ne de üstüne bindiği at."

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