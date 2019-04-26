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Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama

Kanal D'de Buket Aydın'ın işine son verildiği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası Buket Aydın cephesinden ise açıklama var. Aydın, iddiaları yalanlayarak izne ayrıldığını söyledi.

Kanal D'de Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiası medya gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların hemen sonrasında Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın yer almadı. Aydın ise iddiaları yalanlayarak izne ayrıldığını açıkladı.

Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi. İddialara göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine bu akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı.

Buket Aydın: İzne ayrıldım

İnternethaber.com'un ulaştığı Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Çok konuşulan kahkaha

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.

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