Kopenhag Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Danimarka şampiyonu Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Bordo-Mavililer Akyazı'ya zorlu deplasmandan avantajlı dönmek istiyor. Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayını hangi kanalda? Kopenhag Trabzonspor maçı ile ilgili derlediğimiz tüm bilgiler ve zorlu eşleşmenin canlı anlatımı haberimizde...

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KOPENHAG TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

KOPENHAG 0-0 TRABZONSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Kopenhag - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Corneilus

Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Trabzonspor elerse gruplara kalacak

Trabzonspor, rakibi Kopenhag'ı iki maçın sonucunda elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Bordo-mavililer 19 milyon euroyu da kasasına koyacak.

Karadeniz ekibi, play-off turunu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılacak.

Hamsik ve Visca yok

Temsilcimizde, son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag’a götürülmedi. Ayrıca bu sezon kadroda düşünülmeyen ve adı Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Andres Trondsen de Trabzon’da kaldı. Bordo-Mavililer, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı’nda yaptıktan sonra kampa girdi.

Trabzonspor kafilesi

Kaleciler: Uğurcan Çakın, Muhammet Taha, Kağan Moradaoğlu

Savunma: Jens Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altınkardeş, Eren Elmalı

Orta saha: Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Anostosios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür

Hücum: Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Koussi, Djaniny, Emrehan Gedikli, Cornelius

Kopenhag'da eksik çok

Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag’da takımla çalışmalara başlayan Boilesen’in ise bugün ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor maçına büyük ilgi

Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı’nda yaklaşık 35 seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına’yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.