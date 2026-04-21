Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarı final için Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya, ligde yaşadığı olumsuzlukların ardından kupayı evine götürmekte kararlı. 

Konyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

6'Levent sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

TURU GEÇEN TAKIM KİMİNLE OYNAYACAK?

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş - Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

