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Konyaspor Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Anadolu Ajansı
Konyaspor Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Bajic ve yeni transfer Miya atarken, konuk ekibin gollerini penaltıdan Serdar Özkan ve Mukairu kaydetti. Yeşil beyazlılar bu sonuçla birlikte ligde oynadığı üçüncü maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

14. dakikada, Serdar Özkan'ın ceza sahası içinde Ali Turan'ın müdahalesinde yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

19. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Serdar Özkan'ın pasında Gustavo Blanco'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kornere gitti.

27. dakikada orta sahadan topu kapan Milosevic, ara pasında Bajic'i ceza sahasında topla buluşturdu. Bajic, şutunda defanstan dönen ve önüne düşen topu, güçlükle Milosevic'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, VAR odasından gelen uyarının üzerine, Milosevic'in topu eliyle aldığını belirterek golü geçersiz saydı.

36. dakikada Doğukan Sinik'in pasında Gustavo Blanco'nun sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere yumrukladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

60. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Erdon Daci'nin ceza sahası içinde ortasında, topa yükselen Bajic, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle uzaklaştırdı.  

75. dakikada yeşil-beyazlılar öne geçti. Gelişen Konyaspor atağında Bajic'in pasında Ufuk Akyol'a çarpan topu ceza sahasında önünde bulan Miya, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Paul Mukairu, ceza sahası içinde düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ferhat Öztorun (Dk. 46 Miya), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Daci, Milosevic (Dk. 88 Mücahit Can Akçay), Bajic

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka (Dk. 76 Tarık Çamdal), Ufuk Akyol, Doğukan Sinik (Dk. 78 Paul Mukairu), Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe (Dk. 67 Fredy), Gustavo Blanco

Goller: Dk. 16 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 85 Paul Mukairu (Antalyaspor), Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Gustavo Blanco, Dk. 90 Boffin (Antalyaspor), Dk. 83 Jevtovic Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

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