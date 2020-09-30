Konya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Abone ol
Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 30, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Emirgazi (Konya)
Tarih-Saat : 30.09.2020, 07:15:34 TSİ
Enlem : 38.0525 N
Boylam : 34.0281 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/7o7Bo3xrCU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi