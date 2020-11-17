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Konut fiyatları eylülde yıllık reel yüzde 14 arttı! Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, konut fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1.6 yükseldi ve böylece yıllık nominal artış yüzde 27.3 ve reel artış da yüzde 14 oldu.

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Türkiye genelinde konut fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1.6 yükseldi ve böylece yıllık nominal artış yüzde 27.3 ve reel artış da yüzde 14 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Türkiyedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül’de aylık bazda yüzde 1.6 artarak 146.7 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Eylül’de aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 2.5, 1.3 ve 1.2 yükseldi.

Yıllık nominal artışlar İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 25.7, yüzde 27.2 ve yüzde 27.8 yükseldi.

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