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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu elimde belgeler var diyerek, 1 milyar doların ABD'ye aktarıldığını iddia etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22:00'de açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından saat tam 22:00 'da söz konusu videosunu paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ""Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." demişti.

Kılıçdaroğlu, kamuoyu tarafından merakla beklenen açıklamasında detayları paylaştı. Kılıçdaroğlu saatler tam 22:00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın" notuyla yayınladı.

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