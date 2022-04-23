Kemal Sunal'ın Araplara ev kiralama sahnesi gündem oldu: Lan hacı memlekette...

Türkiye'de vatandaşlık için Araplara satılan evler tartışma konusu olurken, Kemal Sunal'ın Tarzan Rıfkı filminden bir sahne yeniden gündeme geldi.

Son dönemde "Yabancılara satılık", "Türk müşterilere uygun değil" ifadeleriyle satışa çıkarılan ve Türk vatandaşlığı için Araplara satılan evler gündemde. Türk vatandaşları fahiş fiyatlar nedeniyle ev bulmakta zorlanıyor. Konutlarla ilgili tartışmalar sürerken Kemal Sunal'ın Tarzan Rıfkı filminden bir sahne yeniden gündeme geldi. 1986 yapımı filmde Kemal Sunal, kiralık ev için ev sahibiyle anlaşıyor. O esnada gelen Arap müşteri daha fazla parayı nakit veriyor. Ev sahibi ise evini Kemal Sunal yerine Arap müşteriye veriyor. Sunal'ın 36 yıl önce çekilen filmdeki "Lan hacı memlekette ev bırakmadınız" repliği bugünleri hatırlattı.