Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan çocuklarıyla politika konuştu soru yağmuruna tuttular

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çocuklar seçimlerle ve gündemle ilgili peş peşe sorularını sıraladılar. Elektriğinin kesik olması üzerine "Karanlıktan korkuyor musunuz?" diye sordular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocukların özgürce yaşayabilmeleri, sağlıklı beslenebilmeleri, karanlıkta kalmamaları, bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sosyal devletin bu anlamda özel çaba harcaması gerekiyor." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından parti genel merkezine gelişinde 2,5 yaşındaki Doğa tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra makam odasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocukları kabul etti. Bir süre sohbet ettiği çocuklara, dersleriyle ilgili çeşitli sorular sordu.

Çocuk hakları konusu

Soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir çocuğun, çocuk haklarının ihmal edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı olduğunuzda bununla ilgili önlem alacak mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Çocukların özgürce yaşayabilmeleri, sağlıklı beslenebilmeleri, karanlıkta kalmamaları, bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sosyal devletin bu anlamda özel çaba harcaması gerekiyor. Çocukların iyi bir eğitim alması, özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelere devletin eğitim yardımı yapması, okulların güzel olması, öğretmenlerin iyi olması, çocukların iyi okullarda eğitim almaları önemli. Tabii oyun oynama hakkınız var."

Karanlıktan korkuyor musunuz?

Bir çocuğun "Karanlıktan korkuyor musunuz?" sorusu üzerine karanlıktan korkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Neden elektriğiniz kesildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi. Elektrik kesilirse çocuklar derslerini çalışamaz, akşam televizyon izleyemezler, buzdolabı çalışmaz dolayısıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Bir hafta sonra parasını ödeyeceğim. Elektrik bir haktır aslında, herkesin elektriğinin olması lazım. Bu hak eğer birilerinin elinden alınıyorsa, onu dillendirmek lazım."

Akaryakıta neden zam geldiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Devlet iyi yönetilmediği için akaryakıta sürekli zam geliyor. Sizler büyüyeceksiniz devleti daha iyi yöneteceksiniz. Ülkemizde barışı sağlayacaksınız, ayrıcalıkları bitireceksiniz. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacaksınız, adaletten yana olacaksınız. Bütün güvencemiz sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.



- Ekonomi eleştirisi

Sorular üzerine, ekonominin iyi yönetilemediğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, liyakatin sağlanmasıyla ekonominin düzeleceğini aktardı.

"Bazı yenilikler düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çok yenilik düşünüyorum. Okullarda yenilik düşünüyorum. Bütün okulların çok güzel olmasını istiyorum. Bütün öğrencilere tüm imkanların sağlanmasını istiyorum. Kimsenin karanlıkta kalmasını istemiyorum. Yenilik çok, herkesin üretmesini, çalışmasını, alın teri dökmesini istiyorum ve tabii adalet istiyorum herkes için." diye konuştu.

Bir çocuğun, "Seçimleri kazanacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Kesinlikle kazanacağız, sizin için kazanacağız. Size daha güzel bir Türkiye bırakmak için kazanacağız. Daha güzel bir Türkiye olacak, siz bütün caddelerde, sokaklarda, parklarda, özgürce koşacaksınız, eğleneceksiniz, rahat edeceksiniz. Anneniz babanız huzur içinde yaşayacak. Bunların hepsi olacak. Az kaldı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinliğin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.