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İlber Ortaylı'dan 23 Nisan mesajında 'Andımız' tepkisi: Neden kaldırıldı anlamış değiliz

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, 23 Nisan Çocuk Bayramı için paylaştığı mesajında Andımız için konuşarak "Neden kaldırdı anlamış değiliz" dedi.

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, 23 Nisan için yayınladığı mesajında videolu görüntü paylaşarak şunları söyledi "Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. “Andımız”da cevabı var: “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.” Neden kaldırdı anlamış değiliz. Sizlere İyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum." diye yazdı.

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