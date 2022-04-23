Büyükada'da elektrikli araç kuyruğu metrelerce sürdü

Canan Karatay zeytin çekirdeğini yutun dedi onlar öğütüp kahvesini yaptı

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Akıncı TİHA ilk kez görev aldı! Teröristler böyle yok edildi işte o anlar