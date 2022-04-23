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Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi magandaların rahat hali çıldırttı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği magandalar, olay yerinden kaçarken yüzü kanlar içinde kalan şahıs ve çocuğun korkulu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü ile iki şahıs arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, adamı öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şahısların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

Şüpheliler yakalandı
Olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sürücünün eşi ve çocuğu korkudan araçtan inemezken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında
Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kanlar içindeki yüzü ile eşinin ve çocuğunun aracın içindeki korku dolu halleri görülürken şahısların umursamaz bir şekilde olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı.

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