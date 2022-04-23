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Gündüz vakti kalabalık caddede belden aşağısı çıplak dolaştı görenler şaşkına döndü

ESENYURT'ta bir şahıs, gündüz vakti cadde üzerinde belden aşağısı çıplak bir şekilde yürüyerek yoldaki araçlara el salladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimliği belirsiz şahsı güçlükle gözaltına alırken, görenleri şaşkına çeviren olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, dün gündüz saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında
Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

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