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Canan Karatay zeytin çekirdeğini yutun dedi onlar öğütüp kahvesini yaptı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Türk kahvaltı ve yemek kültüründe önemli yere sahip zeytinin çekirdeğinden bitkisel ve kafeinsiz kahve üretti.

GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Prof. Dr. Şekeroğlu, bitkisel kahve ve bitkilerin geri dönüşümü üzerine yürüttüğü araştırma kapsamında günlük yaşamda çokça tüketilen zeytin üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede laboratuvar ve akademik incelemelerin ardından zeytin çekirdeğinin hem geri dönüşümünü sağlamak hem de barındırdığı bitkisel minarelerin tüketilmesi için kahve üreten Şekeroğlu, AA muhabirine, kutsal kitaplarda geçen zeytinin doğduğu, dünyaya dağıldığı bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Zeytin çekirdeği yutulsun mu tartışması sürerken kahve yaptık
Zeytinin bütün kısımlarının kullanıldığını fakat çekirdeğinin çöpe atılması veya yakılmasından yola çıkarak çalışma yürüttüklerini ifade eden Şekeroğlu, "Son yıllarda zeytin yağının yanı sıra yaprağı, çiçeğinin birçok şifalı yönleri ortaya çıkıyor. Zeytin aslında çekirdeği içerisinde tohumunu barındıran ve tohumda fitokimyasal bulunduran oldukça önemli üründür. Zeytin çekirdeği 'yutulsun mu, yutulmasın mı?' tartışması sürerken, insanların hizmetine sunmak için kahve yapalım diye yola çıktık." dedi.

"Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz kahvedir"
Şekeroğlu, çekirdeklerini bütün olarak zeytinden ayırıp çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kavurarak Türk kahvesi şeklinde öğüttüklerini dile getirdi.

Zeytin çekirdeğinin şifalı olmasına rağmen oldukça acı tadı olduğuna işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:
"Bu acılığı yardımcı maddelerle melengiç ve tarçın gibi belli ürünlerden katarak ortadan kaldırdık. Yüzde 70 zeytin çekirdeğinden oluşan, hem sağlıklı hem de damak tadına hitap eden kahve üretmiş olduk. Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz kahvedir. Kafeine duyarlı kişiler, normal Türk kahvesini ve diğer kahveleri tüketemiyor. Kahve bir kültürdür. Menengiç kahvesine bir kardeş geliyor. Gaziantep'e gelenler artık zeytin çekirdeği kahvesini de isteyecektir."

Zeytin çekirdeği kahvesinin laboratuvar çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Şekeroğlu, "Daha sonra hücre kültürleri, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına doğru çalışmalarımız devam ediyor. Besin değerlerini ortaya koyuyoruz ve özellikle gastrit, reflü, ülser, bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde zeytin çekirdeğinin kahvesinin oldukça etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bu bilgileri GAÜN hastanesiyle yapacağımız çalışmalarla ortaya koymuş olacağız." sözlerine yer verdi.

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