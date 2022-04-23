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TBMM 23 Nisan çocuk özel oturumunda çocuklar ret oyu kullandı kahkaha koptu

TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Özel oturuma, "Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları" projesi kapsamında Meclis'e gelen 102 çocuk katıldı. Meclis Başkanlığı devrinde çocukların ret oyu kullanması üzerine Şentop'un muhalefet şakası güldürdü.

TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis'e gelen çocuklar kendi aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koltuğuna oturmak için oylama yaptı. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Şentop, ön sıralarda oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi. O anlar oturumdakileri kahkahaya boğdu.

TBMM'nin açılışının 102'nci yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Devlet erkanı da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir'e gidip çelenk bıraktı. 1. Meclis'teki törenlerin ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.

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