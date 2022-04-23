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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu 'meydan okuyorum' diyerek paylaştı: Ben dahil...

Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Meydan okuyorum" diyerek paylaştığı videoda, kendisi dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıklarının incelenmesini istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 'Meydan okuyorum' notuyla video paylaştı.

Davutoğlu, şunları kaydetti: "Büyük bir yangın var. Büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli.

Vicdan sahibi bütün milletvekillerine, bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Milletin ızdırabını, çilesini görün ve milletten aldığını destekle geldiğiniz yerlerde milletin hukukunu koruyun."

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