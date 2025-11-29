Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatından İsmail Saymaz’a çağrı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin Halk TV’de gazeteci İsmail Saymaz ile bire bir programa çıkmaya hazır olduğunu açıkladı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci İsmail Saymaz’a canlı yayın çağrısında bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’de bire bir programa çıkmaya hazır olduğunu ifade etti.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada gazeteci İsmail Saymaz’ı, Halk TV’yi ve Sözcü TV’yi etiketleyerek müvekkilinin canlı yayına katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Çelik, paylaşımında Saymaz’ın Halk TV’de Kılıçdaroğlu ile bire bir program yapabileceğini belirtti.

Çelik’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İsmail Bey, Eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk Tv’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır. Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat…”

Çelik’in paylaşımına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz’dan veya ilgili yayın kuruluşlarından henüz bir yanıt gelmedi.