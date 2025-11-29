BIST 10.937
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, tüm Suriyelilere seslenerek ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Yeni Suriye Hükümeti birçok ülke ile diplomatik temaslarını sürdürüyor.  Bu kapsamda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bir görüşme gerçekleştirdi.  

Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. 

"TÜM SURİYELİ EVLATLARIN GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

Ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya olan bağlılıklarını sürdürdüklerini belirten Şeybani, konuşmasınında devamında başka ülkelerde yaşayan Suriyelilere çağrı yaptı.  

Şeybani, "Yeni Suriye'de tüm Suriyeli evlatların geri dönmesini istiyoruz" dedi. 

İSRAİL'İN İHLALLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in saldırıları ile ilgili olarak "Halkımızı korumaya ve herhangi bir bölgesel gerilimi önlemeye kararlıyız" diyen Şeybani, ayrıca şunları kaydetti:

İsrail’in saldırıları, son olarak Beyt Cin’de yaşananlar, Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir; bu eylemler bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor.

