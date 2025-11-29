BIST 10.937
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ait bir savaş uçağı, Alma Şaab bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

