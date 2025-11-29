BIST 10.937
HABER /  POLİTİKA

Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler

Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle İznik'te düzenlediği ayin MHP'yi kızdırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ziyaretin tarihi ve dini ayrışmaları kaşımaya yönelik olduğunu belirtti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle İznik'te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a döndü. Papa'nın cumartesi sabahındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi olurken, ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP'DEN İZNİK'TEKİ AYİNE SERT TEPKİ

Papa'nın Türkiye ziyareti siyasi gündeme de yansıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyareti sert sözlerle eleştirdi.

BAHÇELİ'DEN, KURULUŞ ORHAN'IN SENARİSTİNE TELEFON

Öte yandan Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin; ATV'de yayınlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı aradığını da duyurdu.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler - Resim: 0

