BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın

İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın

İzmir'in Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Abone ol

İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın - Resim: 0

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın - Resim: 1

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. 

İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler
Yazılım güncellenmesi için binlerce Airbus uçağı yere indirildi
Yazılım güncellenmesi için binlerce Airbus uçağı yere indirildi
Market fiyatlarını etkileyecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Market fiyatlarını etkileyecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcu itiraz etti! Tahkim Kurulu'ndan karar
Bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcu itiraz etti! Tahkim Kurulu'ndan karar
Hafif ticari araç kamyona çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araç kamyona çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda konuştu
Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda konuştu
CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: "Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı"
CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: "Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı"
Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı
Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
VIRAT Gemisi'ne ikinci saldırı
VIRAT Gemisi'ne ikinci saldırı