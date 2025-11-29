BIST 10.937
HABER /  GÜNCEL

Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı

Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını çıkardı. Cami ziyaretinde Papa’ya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa, Ankara ve İznik'in ardından bugün İstanbul'da çeşitli dini tören ve toplantılara katılacak.

Papa'nın bugünkü ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Sabah saat 09.00 sularında camiye gelen Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı.

Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı - Resim: 0

GİRİŞTE AYAKKABISINI ÇIKARDI

Sultanahmet Camii’nin C kapısından içeri doğru yürüyen Papa, girişteki uyarıyı dikkate alarak ayakkabısını çıkardı.

Cami ziyaretinde Papa’ya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgi verildi. Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Papa, ziyaretinin ardından camiden ayrıldı.

