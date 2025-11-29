BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur T. (18) toprağa verildi.

Abone ol

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından dün Seydikemer Devlet Hastanesi morguna getirilen genç kızın cenazesi, Ortaköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Neslinur T.'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda - Resim: 0

AFAD ve savcılığın araştırmaları sürüyor

Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, öğrenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Akdenizli, aileye başsağlığı dileyerek, AFAD ve savcılığın araştırmalarını sürdürdüğünü, henüz net bir sonuç çıkmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın
İzmir'i sağanak vurdu! Çeşme'nin haline bakın
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler
Papa 14. Leo'nun İznik ayinine tepki yağıyor! MHP'den çarpıcı sözler
Yazılım güncellenmesi için binlerce Airbus uçağı yere indirildi
Yazılım güncellenmesi için binlerce Airbus uçağı yere indirildi
Market fiyatlarını etkileyecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Market fiyatlarını etkileyecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcu itiraz etti! Tahkim Kurulu'ndan karar
Bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcu itiraz etti! Tahkim Kurulu'ndan karar
Hafif ticari araç kamyona çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araç kamyona çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda konuştu
Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda konuştu
CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: "Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı"
CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: "Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı"
Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı
Papa'nın Sultanahmet Camii ziyaretinde ayakkabı detayı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı