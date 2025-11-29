Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur'a veda

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur T. (18) toprağa verildi.Abone ol
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından dün Seydikemer Devlet Hastanesi morguna getirilen genç kızın cenazesi, Ortaköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Neslinur T.'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti.
AFAD ve savcılığın araştırmaları sürüyor
Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, öğrenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Akdenizli, aileye başsağlığı dileyerek, AFAD ve savcılığın araştırmalarını sürdürdüğünü, henüz net bir sonuç çıkmadığını söyledi.