Osimhen gemileri yaktı! Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan olay istek

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Victor Osimhen, arka adalesindeki probleme rağmen Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini teknik direktör Okan Buruk’a iletti. Nijeryalı yıldızın güçlü şekilde oynamaya talip olması, derbi öncesi Okan Buruk'un aklını karıştırdı.

Abone ol

Ülkesine sakatlanmış dönen Victor Osimhen’in tedavisi Galatasaray’da yoğun şekilde sürüyor. Sağlık ekibi, arka adalesindeki problemin tamamen geçmesi için özel bir program uygularken, camiada tek soru hâkim: “Osimhen derbiye yetişecek mi?”

DURSUN ÖZBEK 'YETİŞECEK' DEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek’in “Evet, yetişecek” açıklaması umutları artırırken, yıldız golcünün hafta içindeki Union Saint-Gilloise maçına yetişmek için gösterdiği çabaya rağmen ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadığı belirtilmişti. Hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, eksiklerin fazlalığı nedeniyle bütün planlarını 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda.

OSİMHEN’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ: “NE OLURSA OLSUN SAHADAYIM”

Galatasaray’ın antrenman günü Metin Oktay Tesisleri’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen’in, teknik direktör Okan Buruk’un yanına giderek, “Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum” dediği öğrenildi.

Buruk ve teknik ekip, golcünün bu kararlı yaklaşımından memnun olsa da, oyuncunun sakatlığının boyutu nedeniyle risk alınıp alınmayacağı konusunda detaylı bir değerlendirme yapacak. Yıldız futbolcunun iğneyle oynayıp oynamayacağı veya derbiyi tamamen kaçırıp kaçırmayacağı, bugün yapılacak kritik idmandan sonra netleşecek.

ÜÇ YILDIZ DA ANTRENMANA ÇIKTI

Sarı - kırmızılılarda, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncularla ilgili kararın teknik direktör Okan Buruk tarafından son güne kadar düşünülüp öyle verileceği öğrenildi.