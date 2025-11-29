Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem: GSM hatları kesilecek, hesaplar askıya alınacak

11. Yargı Paketiyle dolandırıcılıkta kullanılan GSM hatları kesilecek, banka hesapları 48 saate kadar bloke edilecek. Yeni düzenleme, savcılara şüpheli hatların kapatılması için anında talimat yetkisi veriyor.

Teklifle birlikte banka ve finans kuruluşlarının görev kapsamı genişletiliyor. Kendilerini “polis, hâkim veya savcı” olarak tanıtıp vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden dolandıran şüphelilere yönelik yeni tedbirler getiriliyor.

Bu düzenlemeye göre:

Suçta kullanıldığı tespit edilen GSM hatları anında kesilecek,

Şüphelilere ait banka hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek,

Suçtan elde edilen menfaatin mağdura ait olduğu tespit edilirse para doğrudan sahibine iade edilecek.

SAVCI TALİMATIYLA HAT KESME YETKİSİ

Teklif, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarda kullanılan mobil hatlara özel hükümler getiriyor. Buna göre; soruşturma kapsamında, suçta kullanıldığı belirlenen hattın bağlantısı hâkim kararıyla ya da gecikmesi sakıncalı durumlarda savcının yazılı emriyle işletmeci tarafından kesilecek.

HAKİM 24 SAAT İÇİNDE ONAY VERECEK

Savcı emriyle yapılan kesme işlemleri, 24 saat içinde hakimin onayına sunulacak. Hakim, bağlantının kesildiği andan itibaren 48 saat içinde kararını açıklayacak. Onay verilmezse tedbir otomatik olarak kalkacak.

Bu karara rağmen hattın kapatılmaması halinde işletmecilere 50 bin TL ile 300 bin TL arasında idari para cezası uygulanabilecek.

BİLGİ VE BELGE SUNMAYAN İŞLETMECİYE YÜKSEK CEZA

Soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hâkim ya da mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgelerin işletmeciler tarafından 10 gün içinde sunulması zorunlu olacak. Bilginin hiç gönderilmemesi veya eksik sunulması hâlinde işletmeciye 50 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

HESAP AÇILIŞINDA VE HAT ALIMINDA BİYOMETRİK ZORUNLULUK

Elektronik ödeme kuruluşlarında kimlik doğrulama süreci sıkılaştırılıyor:

Hesap açılışı biyometrik doğrulama (yüz tanıma, fotoğraf veya parmak izi) veya çipli kimlik kartı ile yapılacak.

GSM hat abonelikleri de yalnızca elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleri ile gerçekleştirilecek.

Çipli olmayan kimlik belgeleri abonelik işleminde geçerli olmayacak.

Abonelik sırasında kişinin kimliği, kimlik belgesi ve ilgili biyometrik veriler üzerinden doğrulanacak.

YABANCILARIN ABONELIK İŞLEMLERİ: BTK ÜZERİNDEN TEYİT

Yabancı uyruklu kişilere ait abonelik işlemlerinde kimlik ile biyometrik verilerin doğrulanması, Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden BTK aracılığıyla yapılacak.

KULLANILMAYAN HATLAR KAPATILACAK

İşletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerin aktifliğini kontrol edecek. Abonenin vefat ettiği, tüzel kişiliğin sona erdiği veya doğrulamanın yapılamadığı durumlarda hatların şebeke bağlantısı kesilecek.

Ayrıca işletmeciler, BTK’nın belirlediği sınırın üzerinde abonelik kaydı oluşturamayacak.

BTK’DAN 1 MİLYON TL’YE KADAR CEZA YETKİSİ

BTK, ihlalin niteliği, işletmecinin yeni bir şirket olması, ihlalden ekonomik kazanç elde edilip edilmediği ve gönüllü bildirim gibi kriterleri dikkate alarak 1000 TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verebilecek. Gerekli hâllerde kanunda öngörülen diğer yaptırımlar da uygulanabilecek.

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNDE HIZLI ERİŞİM ENGELİ

Yargı paketi, çevrim içi içeriklerde kişilik haklarının korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler de içeriyor. Buna göre kişi, kendisiyle ilgili içeriğin haklarını ihlal ettiğini düşünürse sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

Hâkimlik, ihlalin açıkça görülebilir olduğu durumlarda 24 saat içinde içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verebilecek.

Bu karara uymayan erişim sağlayıcılar ile içerik/yer sağlayıcıların sorumluları hakkında 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.