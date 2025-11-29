BIST 10.937
Erdoğan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde, İsrail saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Rabb’imden rahmet niyaz ediyor, milletim adına Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu:

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde, İsrail saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Rabb’imden rahmet niyaz ediyor, milletim adına Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze’deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz.

Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

