Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlemizin kimleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın kimleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımıyla bu sefer başaracağız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Her detayıyla irfan haznesi, hem ilmin hem de alimlerin şehri İstanbul’da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Temelleri 2017’de atılan ve ilki 2019’da ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin akademi ödülleri İlim Yayma Mükafatları vesilesiyle sizlerle beraberiz. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı yerlerinde ve ülkemizde akademik faaliyetler icra eden tüm hocalarımıza selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Büyük ödül alan hocamız 5 milyon lira ödülle mükafatlandırıldı, diğer hocalarımızda 2 milyon lira ödülle ödüllendirildi. Bizim için gurur vesilesi. Hem yeni hem nitelikli eserleriyle ilim müktesebatına katkı yapan ilim erbabına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"NEDEN BİZİM BİR NOBEL’İMİZ OLMASIN"

İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her programda katlanarak artıyor. Bu yıl üç ayrı dalda 173’ü üniversiteden olmak üzere 188 kurumdan 1324 başvuru ile yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir boyut kazanacağını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Neden bizim bir Nobel’imiz olmasın. Bu adımı biz de atarız. İlim Yayma ailemizi bu adımlarından dolayı kutluyorum. İlim Yayma ödüllerinin amacı elbette iyi eserleri ve eserlerini takdir etmektir. Hayata uyarlanmayan, insana, sahaya, reele dokunmayan bilginin netice vermediği de bilinen bir hakikattir. İlim yayma ödüllerini de bu açıdan başarılı buluyorum. Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem de gençliğe örnek olup istikbale yön verirler. Yetiştirdikleri talebelerle ve ülkelerine sundukları eğitim kurumlarıyla, vakıf ve derneklerle onların amel defterleri, yeni sevapları süslenmek üzere inşallah hep açık kalır. 2017’de ebediyete uğurladığımız merhum Sabahattin Zaim hocamız bu şahsiyetlerden biridir. Kendisi bir çok gencin yetişmesinde rol oynamıştır, yegâne hedefi güzel insan olmak ve güzel insanlar yetiştirmektir. Tek tipçi uygulamaların zirveye çıktığı dönemde böyle bir gençliğe duyulan ihtiyacı hocamız da hissetmiştir. Tarihinden, değerlerinden, inanç ve kültüründen uzaklaştırılmak istenen bir neslin ihyasını her şeyin üstünde görmüştür. Bir konuşmasında, “Milletler, büyük şahsiyetlerle yaşar ve tanınır." Dünyada örnek insanlar vardır, yeni nesiller bu örnek insanları rehber edinerek doğru yolda yürürler, İslam’ın da gelişmesi o güzel insanların elinde olmuştur.

Milletimizin zengin tarihinde, sahip olduğu bu örnek insanları milletimize tanıtma zamanı gelmiştir. Demokratik rejim içinde ülkenin kalkınmasını istiyorsak halkın içinde yetişen liderleri halka anlatmamız ve yeni nesillere bu örnekler vermemişiz gerekir” demiştir. Onun amacı da bu güzel insanları millete tanıtmak ve yenilerini topluma kazandırmaktır. Davasında başarılı olduğunu bugünün Türkiye’sine baktığımızda ve TEKNOFEST kuşağına baktığımızda görüyoruz. Allah ondan razı olsun ve mekanını cennet eylesin. İlim Yayma Cemiyeti de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Cemiyetimiz önümüzdeki yıl, 75’inci yaşına girecek. Cemiyetten filizlenen vakfımız ise 52 yılı geride bıraktı. Millet irademizin gasp edildiği darbe dönemlerinde yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğundan 3 çeyrek asır geride kaldı. Bu hareket hemen hemen her alanda meyvelerini verdi. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkı bağlı on binlerce genç bu ocakta yetişti. İmam Hatip Okullarının kurulması ve yaşatılması için ilim yayma ailesi tarihi bir sorumluluk üstlendi. Birileri bu başarıyı hazmetmekte zorlansa da cemiyetimiz, 100’ün üzerinde İmam Hatip Okulumuzu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı. Eğitim ve yurt hizmetlerinden akademik çalışmalara, kültü, sanat ve spor faaliyetlerinden ihtisas programlarına ilim yayma ailesi çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu çalışmalara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN HANGİ AKTÖRLERİ TEDİRGİN ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlemizin kimleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın kimleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımıyla bu sefer başaracağız.

Gazze'deki soykırımı dünya seyretti. Biz hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında, nereye gidersek gidelim, gittiğimiz her yerde bunu haykıracağız. İşte daha kısa bir süre önce, geçen hafta, biliyorsunuz, Güney Afrika’daydım. Orada da bütün oturumlarda bunları haykırdım, bunları konuştum. Malumunuz, bizim de devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail, uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal etti. Hamas’ın, İsrail’in provokasyonlarına rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde yaralarını sarmaya çalışan Gazze’deki kardeşlerimize, o çadırların ne durumda olduğunu herhalde televizyonlarda izliyoruz. İnsani yardımları yine de ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Elimizdeki konteynırlardan göndermek istiyoruz. İsrail'in başındaki insanlıktan nasibini almamış bir katildir.

İki devletli çözüm politikamızı, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde, İsrail saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Rabbimden rahmet niyaz ediyor; milletim adına Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.