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Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek

Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek

Kazakistan’da sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yanlış bilgi yayanlara 150 dolar para cezası verilecek, 10 güne kadar idari gözaltı uygulanabilecek.

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Kazakistan Meclisi, “çevrim içi platformlar ve çevrim içi reklamcılık" hakkındaki yasada değişiklikler öngören tasarıyı onayladı.

Düzenlemeye göre, internet üzerinden özellikle sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yanlış bilgi yayanlar para cezasına (150 dolar) çarptırılacak.

Bir yıl içinde suçunu tekrar edenlere ise 10 güne kadar idari gözaltı uygulanabilecek veya daha fazla (yaklaşık 500 dolar) para cezası verilecek.

Kazak Milletvekili Yerlan Sairov, yasanın çevrim içi platformların düzenlenmesi konusunda uluslararası standartlara uygun hazırlandığını söyledi.

Sairov, yasayla vatandaşları sosyal mecralarda zorbalık, hakaret gibi olumsuz olaylardan korumayı, ülkedeki siyasi ayrılıkçılığı ve aşırıcılığı önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

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