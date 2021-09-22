Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Galatasaray’da, Kayseri deplasmanına Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu gibi 11 oyuncuları götürülmedi.

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Galatasaray , Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılıp yara sarmayı hedefliyor. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri temsilcisi ise 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Kayserispor-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kayserispor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Kayserispor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Assuncao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed