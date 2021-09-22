Kayserispor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Galatasaray’da, Kayseri deplasmanına Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu gibi 11 oyuncuları götürülmedi.

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Galatasaray , Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılıp yara sarmayı hedefliyor. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri temsilcisi ise 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

KAYSERİSPOR 1- 0 GALATASARAY MAÇI (CANLI ANLATIM)

39 Kayserispor öne geçti! Sağ kanattan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

24' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu. Hosseini çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

18' Oğulcan'ın pasıyla topal buluşan Feghouli sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken top ayaklarına dolandı ve savunma tehlikeyi büyümeden önledi.

15' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğulcan, dar açıdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Lung gole izin vermedi.

7' Sol kanattan Taylan'ın ortasında Hosseini topu karşıladı. Seken topu Carole uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Kayserispor-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kayserispor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Kayserispor-Galatasaray 11'ler:

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed