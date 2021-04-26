'Katiller için hesap vakti' diyen Fahrettin Altun, 'soykırım' yalanına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili sanıkların bugün hakim karşısına çıkacağını anımsatarak, 'Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam' dedi. Sözde 'soykırım' iddialarına da sert sözler söyleyen Altun, 'Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"ne katıldı.

Fahrettin Altun, 6-8 Ekim olayları ile ilgili "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir. Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." diye konuştu.

Altun, açıklamalarında Biden 1915 olayları kararına da tepki gösterek Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bağlarımızı daha da pekiştirecektir"

Altun, "Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir." dedi.