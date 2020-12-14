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Karaman'da koca dehşeti! Eşiyle birlikte araya giren baldızını da bıçakladı

KARAMAN'da Deniz D. (24), kavga ettiği eşi Cansu D. (20) ile kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K.'yi (18) bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı. 2 yaralı tedavi altına alınırken saldırgan koca gözaltında.

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Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk sahibi Deniz -Cansu D. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Meliha Nur K. da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

Saldırgan koca Deniz D. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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