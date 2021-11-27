BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karaman'da kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Karaman'da kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

KARAMAN'da, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Rahim Ö. bacağından vuruldu. Kanlar içinde yığılan Rahim Ö. hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1.20 promil alkollü olan Rahim Ö., cadde üzerindeki kaldırımda yürümekte iken henüz kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Sol bacağından yaralanan Rahim Ö., yığılırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Rahim Ö., olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz medyasından Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u çıldırtacak lakap
İngiliz medyasından Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u çıldırtacak lakap
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Kanada yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 7 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Kanada yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 7 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Juventus'a "mali işlemlerde usulsüzlük" soruşturması
Juventus'a "mali işlemlerde usulsüzlük" soruşturması
2022 yılı vergi, ehliyet harcı, pasaport harcı trafik cezası zamları belli oldu! Yüzde 36'ya varan yeni ücretler...
2022 yılı vergi, ehliyet harcı, pasaport harcı trafik cezası zamları belli oldu! Yüzde 36'ya varan yeni ücretler...
Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı sıkışmalı kazada araçta can pazarı yaşandı
Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı sıkışmalı kazada araçta can pazarı yaşandı
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor! Yerine Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor! Yerine Fuat Oktay vekalet edecek