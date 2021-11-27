İngiliz medyasından Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u çıldırtacak lakap

İngiltere ile Fransa arasında varolan ancak geçtiğimiz günlerde 31 mültecinin ölmesiyle daha da artan Manş Denizi krizinde İngiliz medyası, Cumhurbaşkanı Macron'a "Teneke Napolyon" lakabını taktı.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup yazdı. Mektubunda Johnson, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında etkisi olacağını"savundu.

Johnson ortak çalışma önerdi

İngiltere Başbakanı, daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması ile ülkelerin birbirinin kara sularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi önerisinde bulundu. İki taraf arasında istihbarat paylaşımı yapılması gerektiğini belirten Johnson, "Fransa ile ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışılmalı" dedi.

"Teneke Napolyon"

İngiliz medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öfke nöbetleri geçirdiğini ve mantıksız politikalar izlediğini belirterek, Fransız lidere yeni bir lakap taktı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci Brexit'in ardından Macron'un dış politikasının rayından çıktığını ifade eden Daily Mail gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı için "Teneke Napolyon" ifadesini kullandı. İngiltere, Macron'un Brexit'in öcünü almak için her cephede Londra'yı karşısına alan politikalar izlediğini düşünüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de İngiliz mevkidaşı Priti Patel'in "Fransa'da gerçekleştirilecek toplantıya artık davetli olmadığını" ifade ederek, ikili arasındaki görüşmeleri iptal etti. "Mektup tam bir hayal kırıklığı, durumu daha da kötüleştirdi" diyen Fransız bakan, Johnson'ın açık mektubu ve İngiltere'ye gelen göçmenleri Fransa'nın geri almasını istemesi sebebiyle bu adımın atıldığını belirtti.

Öte yandan Fransız balıkçılar, dün yaptıkları eylemle, Manş Denizi'nde iki ülke arasındaki deniz trafiğini engelledi. Limanları ablukaya alan balıkçılar, nakliye gemilerinin İngiltere'ye geçişine izin vermedi. Olayın, İngiltere'de yeni bir tedarik krizine yol açmasından endişe ediliyor.