Meksika'da freni arızalanan otobüs evlere çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti
MEKSİKA'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Abone ol
Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.
Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.