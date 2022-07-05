Kadir Şeker yeniden hakim karşısında! Tahliye olabilecek mi?

Kadir Şeker, Yargıtay’ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya saatler kala Şeker’in tahliye olup olmayacağı ise herkes tarafından merak konusu...

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5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu. Bozma karanının ardından Kadir Şeker bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Kadir Şeker'in tahliye edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

Kadir Şeker'in duruşması Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.00'da başlayacak.